Автомобілі скоро стануть набагато дорожчими

Автомобілі от-от стануть значно дорожчими. Виробникам і автолюбителям приготуватися! Проблема в зростанні цін на абсолютно все, що потрібне для виробництва машин, повідомляє УНИАН.

На сировину: від сталі для кузовів, деталей двигуна і рам до пластику, який йде на бампери й дверні накладки - припадає значна частина виробничих витрат. І, як пише Bloomberg﻿, ціни на все це зростають. До цього потрібно ще додати витрати на зарплати, логістику, тиск інфляції й необхідності інвестувати у нові технології. Ця суміш сильно змінює ландшафт сприятливого ринку, яким вони насолоджувалися впродовж останніх кількох місяців.

Частково автомобільній індустрії допомагало скорочення виробництва. Попри всі нарікання на нестачу різних деталей включно з чипами, автовиробники повністю задовольняли своїх акціонерів. Вони хитро й незвично спритно використовували ширший економічний дисбаланс. Попри закриття заводів, компанії по всьому світі задекларували прекрасні результати в першому півріччі. Вони виготовляли менше машин, які, однак, були кращими. І це дозволило підняти маржу вище.

Але коли автовиробники почали постійно говорити про скорочення виробництва, це стало тривожним сигналом. В останніх звітах найбільші автомобільні гіганти у світі включно з Toyota Motor і Ford Motor вказали, що цього року виготовлять значно менше машин через поглиблення дефіциту комп'ютерних чипів. Тільки через нестачу цього компоненту компанії вироблять на 4 мільйони авто менше. Це скорочення на 5% від річного виробництва.

Для автовиробників ця динаміка - зростання витрат і падіння об'ємів - може занадто швидко стати проблемою. Для початку тому, що сама автопромисловість має високі постійні витрати. Компаніям потрібно заробити досить багато, щоб просто не бути збитковими. Якщо виробництво почне швидко падати, тоді тиск вартості збільшиться навіть швидше й вдарить по доходах.

Bloomberg пропонує для прикладу розглянути автомобільну компанію з річним обігом на рівні 100 мільярдів доларів. Скорочення продажів на 10% опустить доходи нижче процентної й податкової ставки на 40%. Так підрахували в Boston Consulting Group. І це ще оптимістичний сценарій, згідно з яким компанія якимсь чином зможе розібратися з різними витратами, такими як зарплати й матеріали. У нинішній ситуації це не можливо.

Без сумніву, автомобільні компанії можуть довше витримати зростання вартості виробництва, скорочуючи бонуси й знижки, якими вони зазвичай заманюють покупців. Але це вже відбувається у США і Китаї, які виробляють найбільше автомобілів у світі. До того ж, ніхто не зможе відмовитися від таких заходів заохочення покупців назавжди.

У компаній не так і багато можливостей для компенсації зростання виробничих витрат. Ціни вже досить високі. І споживачі не настільки ліберально дивляться на свої гаманці. До цього часу вони були готові переплати 12% або приблизно на 5 тисяч доларів вище цінника, про що свідчить аналіз Kelley Blue Book і Cox Automotive. Але індекс доступності авто в США вже почав падати, сигналізуючи людям про те, що їм краще подумати двічі, перш ніж розщедрюватися. Майже 40% людей, які планували купити нове авто, тепер відклали покупку на потім.

Якщо продажі почнуть падати на тлі подальшого зростання цін, автовиробники ризикують не досягти тих показників, які в них були в останні кілька місяців. Однак, якщо вони не піднімуть ціни, а об'єми виробництва будуть падати, вони опиняться в тій же ситуації. Споживачів змусять обирати: або дорога машина, або ніякої. Навіть авто з пробігом дорожчають. Адже їх теж не вистачає.