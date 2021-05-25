Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які не вміють прощати, повідомляє УНИАН.

Овен

Ці люди не прощають зради. Більш того, вони до останнього вимагатимуть від вас пояснення вашого вчинку.

Рак

Раки порвуть за свою сім'ю. Тому якщо ви не хочете стати ворогом номер 1, то тримайтеся подалі від їхніх рідних.

Скорпіон

Якщо ви надумаєте грати з почуттями Скорпіона, то дуже пошкодуєте потім про це. Вони ніколи вам це не пробачать.

Козоріг

Козероги схильні ненавидіти маніпуляторів і лукавість. А також вони ніколи не прощають зраду.