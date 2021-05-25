Ексчемпіон світу розповів, чому Усик програє Джошуа
Ексчемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що чемпіон WBA/WBO/IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа переможе обов'язкового претендента на титул WBO Олександром Усика, якщо буде пресингувати українця. Бредлі згадав бій Олександра з Чісорою, де тиск британця створив проблеми для кримчанина, повідомляє Обозреватель.
У той же час Тімоті Бредлі зазначає чудову швидкість Усика, його чудові ноги, темп, ритм і хороші комбінації. У цій зустрічі Джошуа потрібно бути агресором.
"Ентоні повинен пресингувати, йти вперед, тиснути. Якщо Джошуа хоче перемогти в цьому бою, йому потрібно вийти зі своєї зони комфорту. Йому необхідно йти вперед і бути великим, домінувальним хлопцем. Потрібно вимотати Усика, побити і нокаутувати", – сказав Бредлі в інтерв'ю Youtube-каналу iFL TV, переклад якого наводить fightnews.