Ексчемпіон світу розповів, чому Усик програє Джошуа

Ексчемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що чемпіон WBA/WBO/IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа переможе обов'язкового претендента на титул WBO Олександром Усика, якщо буде пресингувати українця. Бредлі згадав бій Олександра з Чісорою, де тиск британця створив проблеми для кримчанина, повідомляє Обозреватель.

У той же час Тімоті Бредлі зазначає чудову швидкість Усика, його чудові ноги, темп, ритм і хороші комбінації. У цій зустрічі Джошуа потрібно бути агресором.