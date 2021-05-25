На чемпіонаті світу з хокею відбулася історична сенсація

Збірна Канади з хокею вперше в історії програла в перших трьох іграх на чемпіонаті світу. Підопічні Жерара Галлана в першому матчі сенсаційно зазнали поразки від Латвії (0:2), потім поступилися США (1:5), а 24 травня були слабші за Німеччину (1:3, повідомляє Обозреватель.

У Канади на рахунку 0 очок. У турнірній таблиці "кленовi листя" займають сьоме місце в групі B і випереджають тільки команду Італії за різницею забитих і пропущених голів. Свій наступний матч на планетарній першості Канада проведе 26 травня проти Норвегії.

Feast for Germany, famine for Canada. The Germans stayed perfect and kept the offensively snakebitten Canadians winless with a 3-1 upset on Monday in Riga.???????????????????????? #GERCAN#IIHFWorlds Here are the highlights. ⤵️ pic.twitter.com/U2ssrWeCGb - IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2021

Нагадаємо, що чемпіонат світу з хокею спочатку повинен був відбутися в Білорусі. Однак через нестабільну політичну ситуацію турнір з Мінська перенесли. Пізніше Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) проголосувала за утвердження Риги (Латвія) як єдину приймаючу сторону.

Крім того, на ЧС, 24 травня, прапор Республіки Білорусь був замінений на опозиційний біло-червоно-білий.

Заміну справили міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич і голова місцевого парламенту Мартіньш Стакіс. Рішення змінити білоруський стяг було прийнято на підтримку тих, хто страждає від режиму Олександра Лукашенка.