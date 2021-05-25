Анна Різатдінова блиснула фігурою в модному купальнику

Українська гімнастка, учасниця шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова оприлюднила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографію з відпочинку, повідомляє УНИАН.

На знімку дівчина позує в трендовому купальнику зеленого кольору. Вона лежить на водному матраці на спині. Тим самим можна розглянути фігуру Різатдінової. Варто відзначити, що зірка багато часу приділяє заняттям спортом.

"Чим пахне щастя? Для мене, бананом з карамеллю, бажано на сніданок і з коханою людиною" , - підписала фото Різатдінова.