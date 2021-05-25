Знайдено нову мутаційну відмінність людини від неандертальця

Вчені виявили нову мутацію в геномі сучасної людини, яка відрізняє її від неандертальця. Знайдена мутація внесла вклад у відділення людини в окремий вид, повідомляє Обозреватель.

Дослідники пояснили, що вивчили зміни в геномі людини, які зменшили стабільність ферменту аденілосукцінат ліази (окремий клас ферментів. – Ред.) і призвели до зниження синтезу пурину (хімічна сполука. – Ред.). Вчені пояснили, що нова мутація характерна тільки для людини, в інших приматів і неандертальців її немає.

Для підтвердження своєї теорії учені провели досліди на мишах. Піддослідні миші починали виробляти менше пуринів, і, навпаки, внесення предкового варіанта гена в людські клітини призводило до відповідних метаболічних змін.