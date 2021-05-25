Розкрито способи прискорити роботу ноутбука

Директор зі стратегії та розвитку медіа-проектів Дмитро Рябінін розкрив способи прискорити роботу ноутбука, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, якщо гаджет почав гальмувати, перш за все необхідно перевірити список автозавантаження і прибрати всі програми, в яких немає постійної необхідності. Він порадив провести ревізію всіх додатків на комп'ютері і видалити непотрібні.

Експерт також порекомендував очистити жорсткий диск ноутбука від непотрібних файлів, які займають місце і гальмують роботу. «Якщо видалення відбувається автоматичними засобами, варто уважно стежити за видаляється, щоб не втратити важливу інформацію», - сказав він.

Крім того, Рябінін порадив перевірити настройки енергозбереження. «У разі необхідності можна виставити режим максимальної продуктивності, який за замовчуванням часто відключений, щоб продовжити термін його служби, а швидкість при цьому страждає», - додав він.

Також фахівець порекомендував відключити додаткові ефекти інтерфейсу, включаючи ефекти прозорості, які споживають ресурси ноутбука.