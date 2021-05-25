25 травня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються День визволення Африки, День рушника, Міжнародний день зниклих дітей, Всесвітній день щитовидної залози, День «Співайте голосніше», День пам'яті у вигаданому плоскому світі, День гордості гіків, повідомляє УНИАН.

В Україні - День філолога, День державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, в Перу - День клоуна, у США - День Джефферсона Девіса, День вина, День паперового пакета для їжі, День чечітки, в Туркменістані - День міста Ашхабад, у Мексиці - День бухгалтера, в Аргентині - День травневої революції, у Люксембурзі - Свято святого Віллайброрда, в Гані - День африканської єдності, в Йорданії - День незалежності, у Болівії - День Чукісакі.

Пам'ятні дати 25 травня, річниці та події

У 5493 році до н. е. 25 травня вважається умовною датою створення світу, від якої вела літочислення олександрійська хронологія.

У 996 році в Києві була першою освячена у Київській Русі кам'яна церква - в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці - знаменита Десятинна церква.

У 1865 році в Одесі був заснований Новоросійський університет - нині Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

У 1869 році відкрилася будівля Віденської опери.

У 1895 році англійський письменник Оскар Уайльд був засуджений лондонським судом за «аморальну поведінку» (зв'язок із чоловіком) і засуджений до двох років каторжних робіт.

У 1953 році в Х'юстоні (штат Техас) почав роботу перший некомерційний освітній телеканал.

У 1963 році на I конференції держав і урядів африканських країн в Аддіс-Абебі була створена Організація африканської єдності (ОАЄ). За рішенням ООН цей день оголошений Днем звільнення Африки.

пам'ятник княгині Ользі/ фото УНІАН

У 1996 році в Києві був відновлений пам'ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.

У 2009 році Північна Корея провела підземні ядерні випробування потужністю 20 кілотонн.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 травня вшановує пам'ять святителя Епіфанія Кіпрського. Вважалося, що він оберігає дім від пожеж і стихій. У народі день назвали Горобинівка - дерево охрестили оберегом від пожеж.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня починає цвісти латаття. Білі додому приносити не можна - можуть померти домашні тварини. Латаття не можна зрізати, лише різко виривати. Ще сьогодні краще не ходити в гості.

Прикмети на 25 травня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- світанок червоний - до посушливого літа;

- на горобині багато кольору - до хорошого врожаю.