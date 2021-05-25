Місячний посівний календар на червень 2021 року

Червень - дуже плідний період для городників і садівників. У перший літній місяць проводиться посадка томатів, огірків, зелені, картоплі, кабачків. Висаджені навесні культури удобрюють, обприскують, обробляють від шкідників. Також в цьому місяці видаляють бур'яни, переполюють землю, висаджують літні квіти та плодові дерева, повідомляє УНИАН.

Місяць має великий вплив на ріст і здоров'я рослин. В деякі дні місячного циклу не рекомендується висаджувати деякі культури, а інші фази вважають родючими. Щоб урожай був багатим і здоровим, роботу в землі варто проводити з урахуванням фаз Місяця.

Фази місяця в червні 2021 року

Щербатий місяць - з 1 по 9 червня та з 25 по 30 червня 2021 року.

Молодик - 10 червня 2021 року.

Зростаючий місяць - з 11 по 23 червня 2021 року.

Повний місяць - 24 червня 2021 року.

Посівний календар на червень по днях

1 червня - день вважається неродючим, посіви й посадки рослин не рекомендуються. Можна боротися з бур'янами та шкідниками, косити траву.

2 червня - посадка цибулевих культур, капусти, моркви, картоплі, гороху. Можна вносити органічні добрива.

3 червня - висаджують розсаду перцю, помідора, баклажана, садять картоплю. Поливи дуже помірні. Висаджують полуницю, суницю, виноград.

4 червня - не рекомендуються посіви і посадки більшості культур. Можна проріджувати сходи, проводити обрізку рослин і дерев, вносити добрива.

5 червня - рекомендації такі ж, як і днем раніше.

6 червня - садять чорну ріпку, цибулю, солодкий перець, картоплю, шпинат. Можна викопувати першу ранню картоплю. Не рекомендуються рясні поливи.

7 червня - сприятливий день для посадки дині, гарбуза, редиски, замочування і пророщування насіння, посіву броколі, внесення добрива та обрізки чагарників.

8 червня - проводиться посадка баклажана, картоплі, цвітної капусти, буряка. Дозволені рясні поливи. Не рекомендується пересаджувати рослини.

9 червня - період молодика. Роботи з рослинами не проводяться. Можна видаляти бур'яни й обрізати хворі гілки.

10 червня - період молодика. Роботи з рослинами не проводяться. Можна видаляти бур'яни й обрізати хворі гілки.

11 червня - період молодика. Роботи з рослинами не проводяться. Можна видаляти бур'яни й обрізати хворі гілки.

12 червня - найсприятливіший день для посадки будь-яких овочевих культур. День вважається дуже родючим. Також можна висаджувати ягідні чагарники, виноград. Рясний полив і підгодівля, заготівля лікарських рослин.

13 червня - висаджують гірчицю, селеру, шпинат, салат, кріп. Висадка розсади капусти, томатів, перцю, баклажанів. Посадка однорічних квітів, троянд, малини.

14червень - рекомендації такі ж, як і днем раніше. Також можна висаджувати помідори, баклажан, цвітну капусту.

15 червня - день вважається не дуже родючим. Хороший день для оранки та розпушування ґрунту, підготовки грядок, внесення добрив.

16 червня - санітарна обрізка дерев, скошування трави. Не рекомендується поливати та пересаджувати рослини. Можна сіяти кріп, кмин, тютюн.

17 червня - висадка будь-якої розсади, посів гіркого перцю, проріджування сходів. Хороший день для посадки однорічних квітів, декоративних чагарників і троянд.

18 червня - посів будь-яких видів капусти й цибулі, шпинату, часнику, огірків, гірчиці. Посадка пізньої картоплі. Можна висаджувати будь-які плодові дерева і виноград.

19 червня - висадка розсади, посадка огірків, бобових. Укорінення вусів суниці, живців і відводків ягідних чагарників. Обрізка, прищіпка і підгодівля рослин.

20 червня - посів квасолі, гороху, сочевиці, декоративних чагарників, суниці. Не рекомендується обробка отрутохімікатами.

21 червня - висадка огірків, всіх видів капусти, часнику, селери, щавлю. Дозволяється рясний полив і розмноження полуниці вусами.

22 червня - проводяться ті ж роботи, що і вчора.

23, 24, 25 червня - день повного місяця. Рослини дуже вразливі.

26 червня - посадка цибулі, спаржі, гострого перцю, квасолі, пізньої картоплі. Видалення порослі, боротьба з бур'янами, перекопування і пересадка. Не рекомендується поливати і обрізати рослини.

27 червня - посадка коренеплодів, картоплі, часнику і цибулевих. Замочування насіння, підживлення рослин, розпушування ґрунту. Можна садити багаторічні квіти, виноград, пересаджувати домашні рослини в горщиках.

28 червня - не рекомендуються посіви й посадки більшості культур, підживлення і поливи. Можна проводити прополку, пасинкування, прищіпки, формування кущів.

29 червня - посадка коренеплодів і цибулевих культур. Посів пізнього шпинату, багаторічних овочів, винограду. Не рекомендується обробляти рослини хімічними препаратами.

30 червня - пересадка і перекопування рослин, розпушування ґрунту, проріджування сходів. Посадка картоплі, висадка розсади. Поливи й підгодівлі дуже помірні.