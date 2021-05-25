"Большая семерка" решила отказаться от угля

Страны-члены «Большой семерки» решили отказаться от использования угля в качестве топлива. Так они собираются привести свою политику в соответствие с задачами Парижского соглашения по климату от 2015 года, повідомляє Лента.Ру.

На прошедшей 21 мая встрече министров экологии, климата и окружающей среды «Большой семерки» было решено прекратить финансирование международных проектов, предполагающих использование угля.

Кроме того, страны «Большой семерки» (Великобритания, Италия, Франция, Германия, США, Канада и Япония) согласились взять на себя «обязательства по значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2020-х годах». В чем именно они будут заключаться, не уточняется.

Против договоренностей активно выступала Япония, на долю которой по итогам 2019 года пришлось более половины из общих 6,6 миллиарда долларов, направленных на инвестиции в угольные проекты странами «Большой семерки». Однако в итоге Токио согласился объединить усилия с другими участниками сообщества.

При этом в коммюнике по итогам встречи 21 мая допускаются некоторые послабления. В частности, под ограничения пока попадут только государственные инвестиции в угольные проекты.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2017 году в угольные проекты по всему миру было вложено 5,2 триллиона долларов, что соответствовало 6,5 процента мировой экономики на тот момент. По оценке организации, одним из решений проблемы могло бы стать более эффективное ценообразование на рынке угля. Так, более высокие цены на этот вид ископаемого могли бы привести к снижению выбросов на 28 процентов в год.

В соответствии с Парижским климатическим соглашением, страны по всему миру должны принимать меры для достижения общей цели — сохранения темпов повышения глобальной температуры уровнем 1,5 градуса по Цельсию в год. При этом каждый участник соглашения может принимать для этого собственные, не оговоренные заранее меры.