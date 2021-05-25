Дві дині продали на аукціоні за $25 тисяч

Пара динь Юбарі пішла з молотка на першому в цьому сезоні аукціоні на ринку в японському Саппоро за 2,7 млн єн (близько 25 тис. дол, повідомляє УНИАН.

Дині цього елітного сорту купила компанія Hokkaido Products Ltd., що виробляє дитяче харчування. Вона планує їх заморозити та відправити як подарунки 10 сім'ям з дітьми, визначеним за допомогою лотереї.

"Ми хочемо підбадьорити людей динями юбарі, поки тривають труднощі через пандемію", - сказав президент Hokkaido Products Іорі Каге.

Рекордну суму за ці дині заплатили у 2019 році. Тоді токійська компанія придбала лот за 5 млн єн.

Юбарі відомі як сезонний делікатес, а перший аукціон на ринку в Саппоро вказує на те, що на острові Хоккайдо, де їх вирощують, починається літо.