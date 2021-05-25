Найдешевші і найнадійніші вживані авто в різних класах

Питання пошуку надійних вживаних автомобілів як завжди актуальне. Одних покупців лякає невідомість нових моделей, інші просто хочуть заощадити. Головне – знайти підходящу модель, повідомляє Обозреватель.

Сайт зібрав список машин, що не доставлять серйозних проблем з надійністю. При цьому можна зробити вибір майже в будь-якому класі. Та важливо пам'ятати, що старий автомобіль в будь-якому разі нагадує про поломки частіше за новий, це зворотна сторона економії. Тому можна тільки підказати більш надійні вживані моделі на тлі інших старих машин.

Hyundai i10

Сьогодні ми звикли сприймати корейські автомобілі на рівні європейського масмаркету. Але півтора десятка років тому Hyundai тільки встановлювала свої позиції як шановний глобальний автовиробник. Важливим кроком виявився міський компакт i10, що з'явився в 2007 році. Якщо знайдете "живий" примірник, беріть без роздумів.

Hyundai i10 першого покоління в гідному стані знайти важко, але варто спробувати. Джерело: Hyundai

Honda Civic

Якщо потрібен компактний автомобіль, але i10 все-таки малуватий, саме час звернутися до японського автопрому. Honda Civic – те, що потрібно. Тільки не варто економити на обслуговуванні та ремонті незалежно від покоління моделі.

Якщо ви знайшли вживану Honda Civic в хорошому стані, зламається вона нескоро. Джерело: Honda

Toyota Prius

Дивно, але такий складний у технічному плані автомобіль, як гібридний Toyota Prius, виявляється дуже надійною машиною. Хоча тут і ДВЗ, і електромотор, і батарея, і складна трансмісія. Варто окремо виділити модель другої генерації – найнадійніший представник лінійки. Хоча в наших краях машина рідкісна.

Toyota Prius – надійна практична машина для любителів екології. Джерело: Toyota

Lexus RX

Вживаний преміум – не найкраща ідея. Старі машини, які колись були дорогими, втрачають ціну дуже швидко і не радують надійністю. Потужні і вимогливі до якості палива мотори, любов до дорогих комплектуючих, необхідність частого і уважного обслуговування, велика кількість складної електроніки. Список факторів, які в даному випадку характеризують надійність вживаних преміальних машин, можна продовжувати до нескінченності.

Lexus RX – один з небагатьох преміальних автомобілів, які радують надійністю. Джерело: Lexus

Цікаво, що кросовер Lexus RX виживає частіше за своїх суперників. Добре оснащений, дуже якісний і дійсно надійний автомобіль. Однак така репутація часто "розслаблює" колишніх власників, тому при виборі будьте дуже уважні – деякі автомобілісти нехтують якісним обслуговуванням, що обов'язково позначиться на стані японського кросовера.

Suzuki Jimny

Якщо потрібен ще більш міцний варіант для бездоріжжя, доведеться пожертвувати преміальним оснащенням. Воно й на краще – буде менше поломок. А Suzuki Jimny взагалі рідко приносить проблеми. Простий рамний позашляховик. Тільки пам'ятайте – якщо над машиною знущалися, вона в будь-якому випадку не виживе.

Suzuki Jimny сподобається економним мандрівникам і любителям активного відпочинку. Джерело: Suzuki

Mazda MX-5

Ви напевно припускали, що ринок вживаних авто заселений виключно повсякденними середньостатистичними і переважно практичними моделями. Але де ж місце для емоцій? Все на тому ж ринку вживаних авто. Але щоб "машина мрії" для вихідного дня не ламалася, варто звернути увагу на родстер Mazda MX-5. Знову ж, колишній власник цю машину повинен був любити, щоб і вас вона не турбувала частими неполадками.