Поверка газовых счетчиков обернулась многотысячными долгами

При проведении такой простой процедуры, как поверка газовых счетчиков, жители разных регионов Украины неоднократно сталкиваются с неожиданными проблемами, повідомляє UBR.

Газоснабжающие компании после проведения экспертизы устройств признавали, что вмешательства в работу счетчиков не было. При этом они заявляли о "слишком медленном учете газа" . Как итог, людям насчитывали задолженности за якобы неучтенный, но потребленный газ.

Особенности поверки газовых счетчиков в Украине

Стали известны два подобных случая – во Львовской области (с. Ремезовцы Золочевского района).

Одной семье долг "набежал" в размере более 8,6 тыс. грн, другой – свыше 14 тыс. грн. Причем они не получили никаких подтверждающих документов от "Львовгазсбыта", проводившего поверку.

Обращение в Нацкомиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) также не принесли никаких результатов.

Долги сняли после вмешательства UBR

Редакция обратилась за комментариями в "Региональную газовую компанию" (РГК), в которую и входит "Львовгазсбыт". Там пообещали разобраться после того, как мы предоставили данные потребителей, которым насчитали дополнительные цифры в платежках на крупные суммы.

Вероятно, вмешательство UBR.ua поспособствовало тому, что с указанными семьями связались работники "Львовгазсбыта". Потребители сообщили нам, что данные экспертиз и сами штрафы уже аннулированы.

Впоследствии в редакцию позвонил руководитель управления внешних коммуникаций "Львовгаза" Петр Лукиянчук.

"Согласно экспертизе, признаков вмешательства не было установлено, поэтому дополнительные начисления отменены… Мы приносим свои извинения и урегулируем конфликт с потребителями", – подчеркнул он. Отметив, что подобные случаи единичны в работе его предприятия.

Внезапные долги – не единичны

Адвокат Иван Либерман неоднократно сталкивался с подобными случаями в своей практике.

"Это распространенное явление. Ко мне время от времени обращаются люди из разных регионов с аналогичными проблемами", – рассказал он.

Адвокат все же посоветовал обращаться в суд и с его помощью истребовать результаты проведенных экспертиз, которые будут доказательством того, что истец невиновен. "И данный долг будет отменен", – уверен он.

По его словам, если результаты уже проведенных экспертиз недосягаемы по каким-либо причинам, то можно заказать отдельную экспертизу. Ее результаты можно использовать как доказательство в суде.

Если обслуживающая компания подвергнет сомнению такую проверку, то суд назначит еще одну – независимую – предупредив стороны о невозможности вмешательства в работу экспертов. Третья проверка будет использоваться как окончательная при вынесении судебного решения.

"Людям нужно перестать бояться обращаться в суд. Сегодня очень много адвокатов, юристов, которые запросто за это возьмутся. Более того, человек самостоятельно может подать в суд… Бояться точно не нужно, если вы уверены в правоте", – подчеркнул Иван Либерман.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что также знаком с подобными случаями.

Он отметил, что длительное использование газового счетчика без поверки действительно может сказаться на учете. Но в таком случае все должно быть задокументировано. И все стороны должны обладать полным перечнем необходимой документации.

В противном случае сложно защищать свои права, в том числе и в судебном порядке.

Почему счетчик может "тормозить"

Эксперт в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мария Яковлева назвала главную причину данной проблемы. По ее мнению, это – монопольное положение "облгазов" по поверке счетчиков.

"Когда ты транспортируешь газ в дом потребителя, принимаешь решение качественный газ или нет, и еще вдобавок делаешь поверку счетчиков, то как удержаться от соблазна получения доходов от штрафов? Есть ли альтернатива поверке счетчика?" – поставила она риторические вопросы.

Она подвергла критике госрегулирование монополий. В этом вопросе все сделано таким образом, говорит эксперт, "чтобы создать максимально трудностей" для потребителя. Особенно – в его стремлении сделать независимую поверку счетчика.

Мария Яковлева рассказала о "традиционном" подходе при поверках.

"Сняли счетчик, принесли в облгаз, завернули в полотенце, хлопнули обо что-то – и счетчик оказался таким, что показывает неверные объемы. Как потребитель сможет доказать, что счетчик был нормальным и показание были корректными? Никак", – подчеркнула она.

Эксперт добавила, что НКРЭКУ и Антимонопольный комитет "эту проблему вообще не замечают" .

По мнению Яковлевой, для отмены такой претензии как "медленный учет газа" выход у потребителя один.