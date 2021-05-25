У США наполягають на незалежному розслідуванні походження COVID-19

Білий дім закликає ВООЗ підтримати незалежне експертне розслідування походження COVID-19, яке було б вільним від втручань та політизації, заявила ﻿речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє УНІАН.

Спікерка також прокоментувала повідомленні видання The Wall Street Journal про те, що троє дослідників Уханського інституту вірусології були госпіталізовані з симптомами, схожими на COVID-19, в листопаді 2019 року, за декілька місяців перед тим, як Китай повідомив про початок пандемії COVID-19.

Псакі заявила, що Білий дім не має жодної можливості підтвердити, або спростувати повідомлення ЗМІ.

"Необхідно проаналізувати різні варіанти. Необхідні дані, необхідне незалежне розслідування, і саме до цього ми й закликаємо”, – заявила Псакі.

Провідний вірусолог США Етоні Фаучі перед цим заявив, що він "не переконаний" , що вірус мав природне походження, і закликав до відкритого розслідування щодо походження COVID-19.

"Я думаю, що ми повинні продовжувати розслідувати, що відбулося у Китаї доки ми маємо можливість встановлювати, в міру можливостей, що сталось, – наводить слова Фаучі Fox News. – Звісно, люди, які розслідували це, кажуть, що ймовірно першоджерелом були тварини, які потім інфікували людей, але це могло бути щось інше, і ми маємо це з'ясувати".