Зеленський обговорив Донбас з німецьким співголовою "зелених"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовою німецької партії "Союз 90 / Зелені" Робертом Габеком, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це інформує прес-служба президента.

"Учасники зустрічі наголосили на неприпустимості агресивних дій Росії, які становлять небезпеку для миру і стабільності в Європі, зокрема таких, як недавнє нарощування угруповання російських військ на кордонах України" , - йдеться в повідомленні.

Зеленський також поінформував представників Німеччини про ситуацію з безпекою на Донбасі та повідомив про ризики від скупчення російських військ на українському кордоні. Він також розповів про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру.

Президент України привітав рішення Габека зробити поїздку на лінію розмежування на сході України.

"Високо ціную це ваше рішення. Ви зможете на власні очі побачити реальну картину російської агресії проти України. Сподіваюся, побачене вами на Донбасі буде сприяти посиленню позиції вашої політичної сили на підтримку України" , - заявив глава держави.

Зеленський і Габек також обговорили питання європейської інтеграції України.

"Президент, зокрема, наголосив на важливості надання Німеччиною політичного сигналу щодо європейської перспективи української держави" , - підкреслюють в ОП.

Співрозмовники також обговорили ризики, які може спричинити реалізація проєку "Північний потік - 2".