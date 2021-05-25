АЗС різко знизили ціни, але ріжуть бонуси клієнтам

Мінекономіки опустило середню ціну бензину на 1,5% – з 25,22 грн до 24,84 грн/літр. Відповідно до нещодавно введеного держрегулювання вартості палива (встановлення граничної торговельної націнки), протягом ІІІ декади травня вартість бензину не повинна перевищувати 29,84 грн/літр, а дизеля – 27,89 грн/літр, повідомляє UBR.

Кабмін прийняв постанову про держрегулювання вартості палива 14 травня. Норми будуть діяти до закінчення карантину. Уряд встановив рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн / літр і бензину - не вище 5 грн / літр. Здійснювати розрахунки і передавати їх Мінекономіки зобов'язали "Нафтогаз".

На сайті Мінекономіки середню і, відповідно, граничну вартість палива публікують кожну декаду, оскільки ніхто з торгових мереж не створює запасів на більш тривалий термін (максимум - до двох тижнів), оскільки просто не вистачить оборотних коштів. Наприклад, весь бензин і дизель, завезений до 10 числа, АЗС вже реалізували.

Обрізання бонусів або показуха

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич звертає увагу, що деякі преміальні АЗС почали урізати бонусні програми нібито у зв'язку з втратами через держрегулювання цін.

"Це цілком реальна історія. У них були програми лояльності, які досягали 10% від вартості палива в роздробі. Їхній бізнес так і будувався: якщо ти постійно заправляєшся, то платиш на 10% менше. У них іншого варіанту немає, але подивимося, наскільки в майбутньому влада буде "закручувати гайки", - відзначає Марунич.

У той же час експерт паливного ринку Олександр Киримов висловив тверду думку, що мовиться просто про показуху і шантаж влади.

"Регулювання вартості палива все одно неефективне. І учасники ринку можуть його обходити. А те, що останні нібито скаржаться та урізають програми лояльності, я розцінюю як показовий виступ. Мовляв, "бачите, ви по нас вдарили, а дісталося і клієнтам", - підкреслив Киримов.

За його словами, ряд АЗС уже довели можливість вислизнути від обмежень, коли ефектно припинили продажі дизеля і звичайного бензину, почавши реалізацію преміальних марок палива, на які нібито не поширювалося держрегулювання.

"Такий приклад: вам продають паливо по 28 грн / літр, пропонуючи 4 грн знижки. Але насправді це не знижка. Вам просто повертають 4 грн на е-гаманець. І ви можете розрахуватися ними за паливо. Але щоб не підпадати під визначення середньої ціни з урахуванням знижки, АЗС називають це не бонусом, а іншим чином: ваучером, квитком та ін." , - говорить він.

Сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє компаніям це робити, оскільки є електронні гаманці, які можна адаптувати як під літри і бонуси, так і під гривні.

Наскільки розщедрились заправники

Насправді, як зазначає гендиректор мережі АЗС SunOil Леонід Косянчук, такі цінові урізання стосуються лише 14% українського ринку. Ціни знизили тільки преміальні автозаправні мережі.

"Мої цифри з розрахунками "Нафтогазу" не збігаються. У мене виходить бензин - 25,38 грн / літр, а дизельне паливо - 19,04 грн / літр. З урахуванням торговельних надбавок у мене виходить, що бензин повинен коштувати не більше 30, 38 грн / літр, а дизель - 26,04 грн / літр. У будь-якому випадку розрахунки "Нафтогазу" не стосуються 86% ринку", - відзначає він.

І, судячи з поданням "Консалтингової групи А-95", експерт справді має рацію. Через три дні після публікації документа, 24 травня, на урізання вартості палива пішли в основному преміальні компанії. Більш детально, згідно з інформацією групи, зниження цін на деяких українських АЗС виглядало так:

WOG знизила вартість А-95 на 38 коп.;

ОККО: А-92 здешевили на 25 коп., А-95 - на ті ж на 38 коп.;

Amic: А-92 на 36 коп., А-95 на 36 коп.;

Shell: А-92 на 35 коп., А-95 на 35 коп.;

KLO: А-92 і А-95 - на 25 коп.;

SOCAR: А-92 здешевила на 51 коп. (більше всіх), а А-95 - на 38 коп.

Примітно, що жоден преміальний бренд не урізав вартість дизеля, "вписавшись" в урядові рамки. На такий крок пішли лише в одній компанії - "Нефтек", опустивши ціну цього виду палива на 50 коп.

По-друге, серед усіх компаній тільки одна (АЗС "Паралель") вартість палива збільшила. Та й лише дизеля, додавши 50 коп.

Таким чином, середня ціна А-92 по всій Україні скоротилася після оприлюднення документа на 7 коп., А-95 - на 11 коп., а дизеля - на символічну копійку. При цьому найдорожчий А-92 виявився у WOG і "Паралель", які реалізують його по 29,75 грн / л, а дизель - у SOCAR. На заправках останньої за нього просять по 30,98 грн / л.

Найдешевше паливо виявилося у Marshal: А-92 по 26,5 грн / л, А-95 по 27,5 грн / л і дизель по 25,7 грн / л. З усіх 26 взятих до уваги групою АЗС більша частина залишила колишні ціни (по Glusco є дані тільки щодо автогазу).

Цінники на супутні товари

Сергій Куюн не виключив, що автозаправки, щоб компенсувати втрати через скорочення цін на паливо, будуть підвищувати вартість інших товарів у своїх магазинах: від пива і шоколадок до мийних засобів.

"Те, що сприяти здешевленню цих товарів держрегулювання не буде, так це точно. Але можливості покупців теж не безмежні. Подорожчання в магазинах можливо, але я не думаю, що це когось врятує. Мережі теж конкурують, а паливо все одно займає у них пріоритетні позиції", - зазначив Куюн.

Чи буде дефіцит палива

Разом з тим Куюн дивиться на ситуацію, що склалася на українському ринку палива більш оптимістично, ніж раніше. Якщо перед цим він побоювався, що палива не вистачить всім у зв'язку з початком ремонту на білоруському Мозирському НПЗ, то оптимізму йому додає початок поставок нафтопродуктів з боку "Роснафти".

"Думаю, що скорочення продажів стане для АЗС крайнім заходом. Щодо дизелю маржа краще. По бензину рентабельність взагалі зараз близько нуля. А половина ринку взагалі працює і буде працювати в "мінус". Щодо дизелю є певний запас потужності, тому ситуація до збитків на АЗС дійти не повинна", - стверджує він.

За його словами, ринок уже відреагував на попередження експертів і його учасників.

"Ми бачимо, що вже йдуть активні поставки й дефіциту зараз немає. Ми пройдемо квітень, хоча він теж обіцяє бути непростим. Мозирський НПЗ переніс ремонт з травня на наступний місяць. Незрозуміла ситуація і з "Нафтаном" (білоруський НПЗ, - ред.). Але поставки дизеля від російської "Роснафти" вже почалися", - робить висновок Куюн.

Що стосується згаданого "Нафтану", то мова про те, що США оголосили про відновлення з 3 червня режиму санкцій у відношенні підприємств, які входять до складу білоруського концерну "Белнефтехим". Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що в травні цей НПЗ може залишитися без поставок нафти з РФ.