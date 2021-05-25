Зґвалтування в Кагарлику: поліцейських підвищили

Переатестацію пройшли 30 з 38 співробітників Кагарлицького райвідділу поліції, де торік стався скандал зі зґвалтуванням та катуванням працівниками поліції молодої жінки, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За словами Геращенка, в результаті переатестації шість осіб отримали підвищення, а один був звільнений.

В Обухівському райвідділі після переатестації звільнили пʼятьох поліцейських. На момент злочину в Кагарлицькому відділку було 43 поліцейських, тестування мали пройти 38, оскільки одного звільнили, троє перебували в декреті, а один був відсутній по тимчасовій непрацездатності.

"Переатестація — це не покарання, це перевірка службових знань, перевірка того, чи гідні ці люди працювати. Якщо два злочинці з 43-х зґвалтували жінку, били її, то вони за це відповідають. Але не можна говорити, що, якщо один або двоє в райвідділі погані, то всі погані" , — сказав Геращенко в ефірі "Радіо НВ".

Як писала "ДС", 25 травня 2020 року до поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню Кагарлика Київської області звернулася жінка 1994 року народження, яка повідомила про побиття та зґвалтування. Вона заявила про причетність до події працівників місцевого відділення поліції. У той же день було затримано двох поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні та побитті дівчини прямо у відділенні. Пізніше стало відомо, що дівчину ще й катували.

26 травня Голосіївський районний суд Києва взяв підозрюваного в злочині поліцейського Сергія Сулиму під варту на два місяці без права внесення застави. Аналогічний запобіжний захід обрали для другого правоохоронця, Миколи Кузіва.

Розслідування за фактом зґвалтування і тортур у відділенні поліції в Кагарлику було завершено 16 листопада 2020 року. На початку грудня справу проти пʼятьох поліцейських направлено до суду.