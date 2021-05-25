У Лас-Вегасі після зльоту розбився винищувач: загинув пілот

Літак під управлінням пілота компанії Draken розбився після зльоту з авіабази ВПС США Нелліс, розташованої в районі Лас-Вегаса (штат Невада). Льотчик загинув, повідомляє Кореспондент.

Про це заявляє прес-служба авіабази.

"Повітряне судно під керуванням субпідрядника, яке вчинило зліт з бази Нелліса ВВС США, розбилося близько о 14:30 за південним кордоном бази ... Персонал авіабази Нелліс приносить свої глибокі співчуття колегам, друзям і родині загиблого пілота Draken" , - йдеться в повідомленні на сайті авіабази.

Фото: Fox News

У свою чергу Національна рада з безпеки на транспорті США повідомила, що літак, який розбився був винищувачем Mirage F-1 виробництва французької компанії Dassault Aviation. Представники регулятора виїхали на місце події для проведення розслідування. Інформації про можливу причину аварії поки не наводиться.

За даними телеканалу Fox News літак впав недалеко від початкової школи імені Мартіна Лютера Кінга в Лас-Вегасі. На місці події перебувають співробітники екстрених служб, периметр оточений.