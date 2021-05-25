Голова Черкаської ОДА заплатить 600 тисяч за хвалебні відгуки

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко готовий заплатити 600 000 гривень за хвалебні тексти про свою роботу.

Про це повідомляють Вести.

Черкаська обласна адміністрація оголосила тендер на розміщення 292 рекламно-інформаційних матеріалів в семи регіональних сайтах області.

Джерело: Вести

Джерело: Вести

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації 29 грудня.

Тимчасово виконуючим обов'язки голови Черкаської ОДА призначили Віктора Гусака, з жовтня займав посаду Сергійчука.

20 січня колишній шоумен і ведучий Євробачення, а нині народний депутат від "Слуги народу" Олександр Скічко став губернатором Черкаської області.