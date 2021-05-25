Надя Дорофєєва показала фігуру в обтислому вбранні

Співачка Надя Дорофєєва, вона ж Dorofeeva, зачарувала фанатів своєю розкішною підтягнутою фігурою. ﻿Відповідне фото артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram, повідомляє УНИАН.

У кадрі поп-зірка постала в обтислому ромпері бірюзового кольору, що підкреслює її точену фігуру - струнку талію, підтягнуті ніжки й апетитні сідниці. Доповнила образ Дорофєєва світлими кросівками та розпущеним волоссям. У кадрі вона позує спиною до камери.

"Літо вже так близько" , - підписала неймовірно красивий знімок Надя.