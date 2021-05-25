Чоловік, який гвалтував жінок у вбиральнях, отримав три роки в'язниці

У Києві до трьох років позбавлення волі засудили молодого чоловіка з Полтави, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях ТЦ, посилаючись на пресслужбу Київської міської прокуратури, повідомляє Страна.ua.

Інциденти сталися 03.03.2019 і 31.03.2019 в жіночих вбиральнях торгового супермаркету на Оболоні.

"Чоловік у медичній масці вривався в кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, і за допомогою фізичного насильства здійснював насильницькі дії сексуального характеру", – повідомили в прокуратурі обставини подій.

У червні 2019 за результатами попереднього розслідування обвинувальний акт стосовно вказаної особи було направлено до Оболонського районного суду міста Києва.

Судовий розгляд проводилося на закритому судовому засіданні з метою запобігання розголошенню подробиць вчинених дій.

Обвинувачений свою провину в пред'явленому обвинуваченні не визнав, кілька разів міняв тактику свого захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не оскаржував своєї присутності в місцях подій, проте повідомив суду, що здійснював зазначені дії в жарт, тобто вчинення насильницьких дій сексуального характеру не визнав.

"За принципової позиції Оболонської окружної прокуратури міста Києва вина обвинуваченого доведена, докази визнані належними й допустимими. Вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24.05.2021 чоловік визнаний винним в інкримінованих злочинах, йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки", – йдеться в повідомленні.

Також судом задоволені цивільні позови потерпілих про відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 000 грн кожній.