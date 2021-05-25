Зеленська з'явилася на публіці в елегантному костюмі

Перша леді України Олена Зеленська продемонструвала на публіці елегантний костюм ніжно-блакитного кольору. Свій аутфіт дружина президента доповнила стильними аксесуарами й взуттям, повідомляє Обозреватель.

Знаменитість відвідала захід, на якому представила оновлене меню для українських школярів. Відповідні фото Зеленська опублікувала на сторінці в Instagram.

Так, перша леді вийшла у світ у костюмі з подовженого піджака блакитного кольору і такого ж відтінку укорочених штанів прямого крою. Під низом виднівся білий топ, а з взуття Зеленська обрала чорні туфлі-човники. Крім того, свій лук дружина президента України доповнила аксесуарами у вигляді золотих сережок і легким денним макіяжем з акцентом на очі.

Перша леді вийшла у світ у костюмі з подовженого піджака блакитного кольору. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official

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