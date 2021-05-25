Співзасновник NEXTA розповів про погрози після арешту Протасевича

Співзасновник опозиційного каналу NEXTA Степан Путило повідомив, що після затримання в Мінську колишнього головного редактора Telegram-каналу Романа Протасевича редакція отримала “безліч погроз, повідомляє Слово і діло.

За його словами, редакція отримувала такого роду погрози й у серпні 2020 року, коли після президентських виборів в Білорусі почалися акції протесту.

“Безліч загроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі”, – розповів Степан Путило.

Також він додав, що в умовах ситуації, що склалася, редакція каналу “докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики” .