Співзасновник NEXTA розповів про погрози після арешту Протасевича
Співзасновник опозиційного каналу NEXTA Степан Путило повідомив, що після затримання в Мінську колишнього головного редактора Telegram-каналу Романа Протасевича редакція отримала “безліч погроз, повідомляє Слово і діло.
За його словами, редакція отримувала такого роду погрози й у серпні 2020 року, коли після президентських виборів в Білорусі почалися акції протесту.
“Безліч загроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі”, – розповів Степан Путило.
Також він додав, що в умовах ситуації, що склалася, редакція каналу
“докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики”.
“У нас є поліція під офісом, у нас є екстрені номери, і про все підозріле ми відразу повідомляємо в поліцію Польщі. Тому ми відчуваємо себе, в принципі, в безпеці та продовжуємо нашу справу, справу всього нашого життя”, – сказав Путило.