На Прикарпатті ведмеді нападають на приватні угіддя

У трьох районах Прикарпаття, а саме на Тисмениччині, Коломийщині та Косівщині зафіксовано кілька нападів бурих ведмедів на приватні угіддя і господарства, повідомляє Depo.ua.

Зокрема, в Узині бурий ведмідь напав на мисливські угіддя, де зловив чотирьох свиней і затягнув їх у ліс. У Молодятині клишоногий напав на пасіку. Там він знищив 14 вуликів. А на Косівщині ведмідь забрів на приватне подвір'я, де зловив собі корову.

Лісники також опублікували фотодокази "прогулянок" ведмедів в населених пунктах і поблизу.

Фото: Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

Фото: Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

Фото: Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

Фото: Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

У зв'язку з активізацією бурих ведмедів, прикарпатців і гостей краю просять утриматися від прогулянок по лісі. Якщо ж ви все-таки зустрілися з ведмедем, лісники просять дотримуватися певних правил поведінки.

"Якщо трапилося так, що ви зустрілися з ведмедем - зберігайте спокій і не пробуйте втекти. Краще - не обертаючись спиною до тварини, неспішно відходити на безпечну відстань.

Не робіть різких рухів, не намагайтеся відігнати хижака камінням або палицею. Реакція тварини може бути непередбачуваною. Щоб відвернути увагу ведмедя, йому можна кинути щось зі своїх речей, наприклад, шапку або куртку.