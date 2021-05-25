Саміт ЄС має намір внести нові санкції проти Білорусі

Лідери країн ЄС виступили за введення нових санкцій проти Білорусі у зв'язку з інцидентом з посадкою літака Ryanair у Мінську, повідомляє "Интерфакс".

"Єврорада закликає ухвалити подальші цілеспрямовані економічні санкції", - йдеться в заяві ЄС.

У ній наголошується, що ЄС також "закликає Раду ухвалити додаткові (санкційні) списки щодо фізосіб і юросіб, до того ж - якомога швидше".

У заяві не зазначається, які саме компанії і фізособи могли б потрапити під санкції ЄС.