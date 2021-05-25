Як уникнути сонячного удару влітку

Сонячний удар, також відомий як тепловий удар, є однією з найбільш частих причин, по якій людині потрібна перша допомога або медичне обслуговування, повідомляє Bio-green.

Інсоляція - це не що інше, як прямий наслідок надмірного впливу сонячного світла, яке зазвичай посилюється іншими факторами навколишнього середовища, такими як вологість і тепло.

Занадто довге перебування на сонці, будь то на пляжі на березі або протягом дня в басейні, викликає нездужання нашого тіла, що, на щастя, легко впізнається і, отже, піддається певному лікуванню.

Маючи справу з сонячним ударом, важливо діяти вчасно. Якщо нездужання виникло, поки ви ще перебуваєте на пляжі або в басейні, перше, що потрібно зробити негайно, - це опинитися в тіні, в прохолодному місці, захищеному від сонячних променів.

Бажано тримати ноги злегка піднятими і лягти, щоб кров циркулювала до серця і мозку. Також може бути корисно промокнути лоб і шию тканиною, змоченою холодною водою.

Регидратация має вирішальне значення: хто є жертвою сонячного удару слід пити багато води, бажано невеликими ковтками при кімнатній температурі. Вживати холодну воду - це помилка, яка, як це не парадоксально, може навіть погіршити ситуацію.

Щоб знизити температуру тіла, ви можете допомогти собі, завдавши гель алое вера або ефірну олію з м'ятою або лавандою на тіло і особливо на самі червоні ділянки. У важких випадках краще використовувати жарознижуючі, щоб жар швидше спав. Люди, які страждають від сонячного удару, часто сильно пітніють, втрачаючи при цьому багато мінеральних солей. Фруктові соки - дуже корисні засоби для лікування зневоднення, викликаного впливом сонця.

Як запобігти сонячний удар

На додаток до ліків, звичайно ж, є хитрощі і запобіжні заходи, які слід пам'ятати, щоб запобігти появі сонячного або теплового удару.

Перш за все, бажано уникати перебування на сонці у найспекотніші години дня. Тимчасовий інтервал 11.00 - 16.00 з'являтися на сонці не рекомендується. Це також найбільш небезпечний час для нашої шкіри.

Рекомендовано завжди носити капелюх і частіше мочити голову під час перебування на пляжі або в басейні. Це може вплинути на укладку, але намокання волосся забезпечує надійний захист від ризику сонячного удару.

Якщо ви не любите плавати та купатися, завжди краще мати при собі пульверизатор з дозатором, щоб освіжитися, коли ви відчуєте в цьому необхідність. В якості альтернативи може бути корисно постійно зволожувати шкіру, завдаючи крем з фактором захисту від сонця або натуральний освіжаючий гель, такий як гель алое вера, який дуже зволожує, живить і заспокоює. Можна носити з собою в сумці аерозоль з термальною водою, яку можна використовувати, якщо вам стане жарко.

Краще уникати фізичних навантажень, коли ви знаходитесь на пляжі або в басейні в найспекотніші години, коли сонячні промені, спека і вологість особливо агресивні.