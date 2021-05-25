На фабриці в Китаї стався витік сірководню: щонайменше 7 загиблих

На південному заході Китаю в провінції Сичуань щонайменше семеро осіб загинули й одна постраждала в результаті отруєння токсичним газом на харчовому комбінаті, посилаючись на китайські ЗМІ, повідомляє Кореспондент.

За даними журналістів, напередодні близько 15:00 за місцевим часом екстрені служби почали отримувати повідомлення про інцидент на харчовому комбінаті "Фужун суньлей" в повіті Чаннін міста Ібінь.

Рятувальникам вдалося виявити на комбінаті тіла п'яти загиблих, ще двоє перебували без свідомості. Пізніше медики підтвердили їхню смерть. Ще один потерпілий перебуває у свідомості, його стан оцінюється як стабільний. Він проходить лікування.

Імовірно, причиною смерті співробітників комбінату стало отруєння сірководнем.

Причина та деталі інциденту встановлюються, ведеться слідство.