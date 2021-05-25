Гройсман прокоментував заборону авіасполучення з Білоруссю

Лідер партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман вважає, що уряд України "зробить послугу" президенту Білорусі Олександру Лукашенко, заборонивши авіасполучення з цією країною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не згоден з наміром уряду просто взяти і заборонити польоти в Білорусь. Лукашенко буде аплодувати такому рішенню, яким ми допоможемо йому ізолюватися і обмежимо потік людей, які їдуть до Білорусі. А багато з них можуть допомогти білоруському народу в боротьбі за свободу - різницею думок і поясненням фактів", - написав Гройсман в соцмережі фейсбук.

Політик вважає, що ефективним рішенням України та ЄС буде заборона польотів у власному повітряному просторі всіх офіційних урядових бортах з Білорусі.

"Це залишить диктатора в країні і не зробить йому послуги, обмеживши доступ вільних проєвропейських людей в Білорусь", - переконаний Гройсман.

Також він зазначив, що слід заборонити українським літакам здійснювати транзитні польоти через повітряний простір Білорусі і дозволити виконувати тільки прямі рейси Київ-Мінськ-Київ.

Як повідомлялося, Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору.

24 травня президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю в зв'язку з подіями, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.