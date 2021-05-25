Індійський автомобіль-довгожитель: 56 років на конвеєрі

24 травня 2014 року було встановлено своєрідний рекорд за тривалістю виробництва однієї моделі - індійський автомобіль Ambassador фірми Hindustan протримався на конвеєрі понад півстоліття, повідомляє Автоцентр.

Рівно сім років тому ветеран індійського автопрому - компанія Hindustan Motors відзначала завершення випуску легендарного автомобіля моделі Ambassador, який знаходився на виробництві без істотних змін ні багато ні мало 56 років.

Компанія Hindustan Motors Ltd. була заснована в 1942 році. На маленькому заводі Порт Оха, недалеко від Гуджарату налагодили збирання англійських автомобілів Morris 10 під новою назвою Hindustan 10.

Цей Ambassador ми сфотографували на вулиці Мумбая в січні 2011 року. Привертають увагу прапорець в чохлі на лівому крилі, спецсігнал на даху і шторки на задніх вікнах.

У травні 1954 року компанія дебютувала модель Landmaster на базі Morris Oxford Series II. Її виробництво вже було налагоджено на новому заводі Уттарпара (район Хугли). А в cередина 1957 році тут почався випуск спадкоємця - Hindustan Ambassador, в основу якої було покладено Morris Oxford Series III. Це був 4-дверний 5-місцевий седан з несучим кузовом.

Hindustan Ambassador випускався декількома серіями: Mark I (1957-1962 рр.), Mark II (1962 - 1975 рр.), Mark III (1975 - 1979 рр.) І Mark IV (1979 - 1990 рр.). Остання з них мала карбюраторний 4-циліндровий двигун робочим об'ємом 1,5 л в 55 к. с. при 4200 об/хв. Коробка передач була механічна, 4-ступінчаста. Передня підвіска була незалежна, торсіонна, задня -залежна, на напівеліптичних ресорах. Максимальна швидкість складала 120 км/год. Витрата палива - 10,5 - 11,3 на 100 км.

Цей Ambassador ми сфотографували на вулиці Мумбая в січні 2011 року. Привертають увагу прапорець в чохлі на лівому крилі, спецсігнал на даху і шторки на задніх вікнах.

У 1991 році модель була злегка модернізована і отримала назву Ambassador Nova. Ступінь стиснення в двигуні була підвищена з 7,2 до 8,3. В результаті потужність зросла з 50 до 54 к. с. Відповідно збільшилася і максимальна швидкість - до 130 км/год. Витрата палива при цьому не змінився.

У 1998 році з'явилося шосте покоління автомобіля - Ambassador Classic. Головним його нововведенням став 1,8-літровий двигун Isuzu потужністю 88 к. с., який перейшов з іншої моделі - Hindustan Contessa. Надалі машини пропонувалися з дволітровими бензиновими, дизельними і газовими (СNG) двигунами.