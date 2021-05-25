У Києві перевірили якість ДП і бензину на найбільших АЗС

У Києві презентували результати міжнародного дослідження якості палива, реалізованого мережевими АЗС столиці та області, повідомляє Деловая столица.

У дослідженні взяли участь 7 АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Проби дизпалива і бензину «А-95» брали фахівці компанії SGS — світового лідера в сфері інспекційних послуг, експертизи, випробувань і сертифікації. Аналіз проб провела лабораторія «Інспекторат Україна» — підрозділ міжнародного Bureau Veritas, член Міжнародної федерації незалежних інспекційних агентств (IFIA).

Як повідомив виконавчий директор Міжнародної академії стандартизації Олег Цільвік, проблеми з якістю палива зафіксовано у двох із семи АЗС: MOTTO і SUNOIL. Зокрема, вміст сірки в бензині MOTTO в 2 рази перевищує норму (10 мг на літр), на SUNOIL — на 20%. Кількість сірки в ДП MOTTO у 30 разів перевищує норму, в SUNOIL — на 15%. Вміст кисню при нормі до 2,7% в МОТТО — 12,7%, в SUNOIL — 6,24%. У паливі МОТТО також виявлено 1,44% вмісту бензолу при нормі до 1%. Обидві мережі також допустили порушення по одиницях октанового числа: під виглядом бензину марки 95 МОТТО продає бензин 92, SUNOIL — 93,9.

«Це суттєві порушення, які знижують якісні характеристики нафтопродуктів. Особливо в ситуації з МОТТО, коли кількість метанолу у них 16,5% при тому, що в паспортах сучасних автомобілів зазначено: вміст спирту не може перевищувати 10%. В іншому випадку виробник має право зняти авто з гарантійних зобов'язань», — сказав Олег Цільвік.

Згідно з дослідженням, зразки палива ОККО, БРСМ, SOCAR, Авантаж 7 і WOG відповідають усім стандартам якості. У жодному зразку не виявлено заборонених добавок.

«Була інформація в ЗМІ про вміст в окремих продавців монометиланіліну. Ні в одному з семи зразків, навіть у сфальсифікованих нафтопродуктах, ми таку присадку не знайшли. На мій погляд, ця була маніпуляція», — додав Олег Цільвік.

За словами головного редактора журналу «Нафторинок» Олександра Сіренка, в останні місяці в зв'язку з високою конкуренцією на ринку різко зросла кількість медійних атак. Одну з таких кампаній проти БРСМ веде Консалтингова група «А-95» і її засновник Сергій Куюн.