За що можуть притягнути до відповідальності під час самоізоляції

Уже другий рік поспіль світ живе в умовах пандемії. Одним зі способів, які застосовують для запобігання поширенню коронавірусу, є самоізоляція хворих та контактних осіб, повідомляє Лига Бизнес.

Клієнти центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги часто запитують юристів, чи не обмежує така вимога право осіб на свободу пересування.

Про правове обґрунтування самоізоляції розповіли у Центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Відповідно до статті 33 Конституції кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України.

Водночас винятком є обмеження, які встановлюються законом. Саме таким винятком з права на свободу пересування є обов'язок пов'язаної з COVID-19 самоізоляції певних категорій осіб. Це обмеження встановлене постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236.

Обов'язок самоізоляції покладається на тих, хто мав контакт з пацієнтом із підтвердженим випадком COVID-19, осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 у легкій формі, осіб, виписаних з лікарні до одужання, а також тих, хто перетинає державний кордон на в'їзд в Україну або прибуває з тимчасово окупованих територій.

Мета самоізоляції - запобігання поширенню COVID-19 та зменшення кількості хворих з його тяжким перебігом.

Відповідно до вимог місце самоізоляції заборонено залишати протягом всього її часу. Де відбувати самоізоляцію - людина вирішує сама і має про це повідомити, а у разі ненадання відомостей місцем самоізоляції вважатиметься місце зареєстрованого проживання.

Контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції здійснюється за її вибором: або працівниками Національної поліції та іншими посадовими особами, або з через мобільний додаток.

І насамкінець про строки. Час самоізоляції визначає лікар на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. А для контактних осіб та тих, хто перетнув кордон чи контрольний пункт на межі окупованих територій, термін становить 14 днів.

Важливо наголосити, що самоізоляція - не захід стягнення за порушення карантину. А ось її порушення є підставою для притягнення до відповідальності.

У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв'язку з особою через мобільний додаток, видалення додатка, встановлення обмежень щодо передачі інформації за допомогою мобільного додатка до органів Національної поліції надсилається повідомлення про порушення зобов'язання щодо самоізоляції.

Надсилання повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за виконанням зобов'язання щодо самоізоляції.

Утім саме повідомлення не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину. Та в разі відсутності людини в місці самоізоляції її все ж можуть притягнути до відповідальності.