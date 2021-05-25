Твіт Маска підбадьорив біткоїн і Ethereum

Засновник Tesla Ілон Маск, який недавно обвалив курс біткоїну заявою про неекологічність криптовалюти, зустрівся з американськими майнерами. Вони пообіцяли розвивати використання поновлюваних джерел енергії при видобутку криптовалют, повідомляє Сегодня.

Твіт Маска про це оживив ситуацію на ринку: біткоїн двічі за ніч наближався до психологічної позначки в 40 тис. доларів, а Ethereum і XRP показали добове зростання в районі 20%.

"Поговорив з майнерами Bitcoin з Північної Америки. Вони погодилися опублікувати чинний і майбутній плани використання поновлюваних джерел електроенергії. Також вони звернуться до майнерів по всьому світу з проханням провести аналогічну роботу. Багатообіцяючий потенціал", – написав Маск.

Станом на ранок 25 травня курс біткоїну відкотився до 38 тис. доларів. Пікове значення за добу – 39,97 тис. доларів. Такого не відбувалося з 21 травня. Капіталізація головної криптовалюти становить понад 700 млрд доларів, свідчать дані CoinDesk.

Курс біткоїну 25 травня

Курс Etheteum, який вважається більш перспективною в плані екологічності технологією, виріс за добу аж на 21%. Вночі ефіріум піднімався вище 2750 доларів за монету. Це максимум майже за тиждень.

Курс ефіріума 25 травня

Втім, аналітики Уолл-стріт зазначають, що тренд на зниження курсу продовжиться найближчим часом. При гіршому варіанті розвитку подій падіння може перейти на акції компаній технологічного сектору, передає CNBC. Також експерти впевнені, що різкі коливання курсу криптовалют продовжаться.

За даними Coin Metrics, Тільки в травні біткоїн пережив 14 днів спаду. У 2021 року вже було 39 днів з щоденними коливаннями на 5% і більше в обох напрямках. У 2020 році таких днів було 42.