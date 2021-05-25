Названий єдиний транспорт, де підчепити COVID-19 малоймовірно

Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін заявив, що політ на літаку гарантує вам найнижчий ризик зараження коронавірусом, повідомляє РБК-Украина.

"Є таке поняття, як "кратність повітрообміну", це час, за який протягом години повітря повністю змінюється. Для лікувальних установ кратність повітрообміну повинна дорівнювати від 6 до 12, в літаках - 60" , — сказав він.

Медик нагадав, що все ж є ряд правил, про які не потрібно забувати в літаку. Насамперед ви не повинні забувати про маску, а також про дотримання соціальної дистанції.