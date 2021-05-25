Туреччина відправить до Польщі винищувачі F-16

Туреччина відправить винищувачі F-16 в Польщі в рамках місії НАТО з повітряного патрулювання. Про це заявив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Лента.Ру.

Політик підкреслив, що Польща і Туреччина займають сильні позиції в Північноатлантичному альянсі. Він виступив на пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою, який відвідав Анкару з офіційним візитом.

"Ми з задоволенням зустріли відправку Польщею на авіабазу "Інджирлик" морського патрульного літака і військової місії", - заявив Ердоган.

Дуда зазначив, що зустрінеться на турецькій авіабазі з польськими військовослужбовцями 25 травня.

22 травня стало відомо, що влада Польщі захотіли закупити у Туреччині десятки безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar TB2, які допомогли Азербайджану досягти успіху в ході останнього конфлікту в Нагірному Карабасі.