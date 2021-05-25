Названо оздоровлюючі кишечник продукти

Ферментовані продукти роблять позитивний вплив на мікрофлору кишківника, розповіла лікар Олена Смирнова у своєму Instagram, повідомляє РИА Новости.

До ферментованих відносять ті продукти, які пройшли процес бродіння. В результаті в них утворюються пробіотики, які покращують роботу кишківника. У число таких продуктів входять квашена капуста, кефір і натуральний йогурт, солоні огірки та помідори, мочені яблука і чайний гриб.

Вони допомагають виділенню шлункового соку і ферментів підшлункової залози й жовчного міхура. Також такі продукти впливають на проведення нервових імпульсів, підвищують імунний захист, сприяють зниженню ваги завдяки низькій калорійності. Лікар наголошує на важливості збалансованого вживання таких продуктів. Переїдання може викликати газоутворення і здуття. Крім того, ферментовані продукти містять досить багато солей. При включенні їх в повсякденний раціон Смирнова рекомендує звернутися до гастроентеролога.