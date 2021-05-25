Названий спосіб не старіти після 40 років
Лікар-дієтолог, доктор медичних наук, професор Олексій Ковальков пояснив, що "вимкнути" старіння можна при дотриманні трьох умов. Це регулярна фізична активність, мінімізація стресу і моніторинг рівня гормонів і вітамінів, повідомляє Російська газета.
Так, після 45 років слід приймати профілактично вітамін D, омегу-3, антиоксиданти, альфа-ліпоєвої кислоти, якщо немає протипоказань від лікаря. Відзначається, що регулярно треба перевіряти рівень гормонів, вітамінів групи В, заліза, а також підтримувати організм в разі нестачі мікроелементів.
Наприклад, чоловікам з цукровим діабетом особливо важливо стежити за рівнем тестостерону. Уточнюється, що він безпосередньо впливає на довголіття, ліпідний профіль, вагу, рівень цукру.
Раніше лікар назвав скорочує життя продукт, який є на кожному столі. Йдеться про хліб і його замінниках (наприклад, різні хлібці). Небезпеку становлять вуглеводи в продуктах.
"Якщо порівнювати його з цукром-рафінад, то рівень глікемічного індексу (це швидкість насичення цукром крові) хліба становить 80, а цукру всього 65", - пояснив Олексій Ковальков.