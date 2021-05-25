Україна повністю ввійшла до "жовтої" зони

Донецьку область вивели з "помаранчевої" зони карантину до "жовтої". Тепер вся Україна знаходиться в "жовтій" зоні. Про це ﻿свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна.

Так, в Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу, який тепер становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%.

Таким чином, в Україні не залишилося більше регіонів, де був би перевищений хоч один показник по COVID-19. При цьому в п'яти регіонах показники частково відповідають "зеленій" зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях відсоток від епідпорогу становить менш як 50%, а у Вінницькій області коефіцієнт виявлення випадків інфікування менше ніж 5%.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.

Вся Україна може стати "зеленою" якщо на території не менш як 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше ніж 50 відсотків епідемічного порогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування – менш як 5 відсотків. "Зелена" зона дозволяє пом'якшити карантинні обмеження.