Заради зміцнення перемир'я до Ізраїлю прилетів Ентоні Блінкен

Заради зміцнення перемир'я до Ізраїлю прилетів Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів на Близький Схід, щоб обговорити нещодавній збройний конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, повідомляють міжнародні ЗМІ.

Блінкен - перший американський чиновник вищого ешелону, який прибув на ці території з моменту інавгурації Байдена.

Спершу держсекретар США зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, політичне становище якого у зв'язку з інцидентом стає все більш хистким.

Потім Блінкен відправиться на Західний берег, щоб переговорити з президентом Палестини Махмудом Аббасом, визнаним представником народу і території на міжнародному рівні. З ісламістськими бойовиками ХАМАС американський чиновник зустрічатися не буде.

Далі в планах Блінкена відвідати сусідні Йорданію і Єгипет. Саме останній виступив посередником для встановлення перемир'я. В адміністрації США вважають, що необхідно далі продовжувати переговори, щоб "побудувати щось більш позитивне" і забезпечити палестинців і ізраїльтян рівними можливостями в плані безпеки та прав.

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