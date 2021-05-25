Заради зміцнення перемир'я до Ізраїлю прилетів Ентоні Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів на Близький Схід, щоб обговорити нещодавній збройний конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, повідомляють міжнародні ЗМІ.
Блінкен - перший американський чиновник вищого ешелону, який прибув на ці території з моменту інавгурації Байдена.
Спершу держсекретар США зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, політичне становище якого у зв'язку з інцидентом стає все більш хистким.
Потім Блінкен відправиться на Західний берег, щоб переговорити з президентом Палестини Махмудом Аббасом, визнаним представником народу і території на міжнародному рівні. З ісламістськими бойовиками ХАМАС американський чиновник зустрічатися не буде.
Далі в планах Блінкена відвідати сусідні Йорданію і Єгипет. Саме останній виступив посередником для встановлення перемир'я. В адміністрації США вважають, що необхідно далі продовжувати переговори, щоб
"побудувати щось більш позитивне" і забезпечити палестинців і ізраїльтян рівними можливостями в плані безпеки та прав.