Заради зміцнення перемир'я до Ізраїлю прилетів Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів на Близький Схід, щоб обговорити нещодавній збройний конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, повідомляють міжнародні ЗМІ.

Блінкен - перший американський чиновник вищого ешелону, який прибув на ці території з моменту інавгурації Байдена.

Спершу держсекретар США зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, політичне становище якого у зв'язку з інцидентом стає все більш хистким.

Потім Блінкен відправиться на Західний берег, щоб переговорити з президентом Палестини Махмудом Аббасом, визнаним представником народу і території на міжнародному рівні. З ісламістськими бойовиками ХАМАС американський чиновник зустрічатися не буде.