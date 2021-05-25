Українські військові відправили в Донецьк тисячі листівок на повітряних кулях

В Донецьк до Дня Вишиванки учасники організації "Третя сила" і українські військові відправили 8 тисяч листівок.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Донбас Реалії.

Посилки на кулях символічного кольору, наповнених воднем, стартували з району Донецького аеропорту.

"У таке свято ми не могли не привітати тих людей в окупації, які не тільки чекають, але і роблять все для того, щоб Україна повернулася. Також ми відправили листівки і для російських військових і зрадників України, але це окрема історія", - зазначив представник "Третьої сили" Влад Борода.
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