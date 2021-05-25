У Київській області відновили дорогу до Чорнобиля

У Київській області за програмою президента "Велике будівництво" провели поточний середній ремонт траси загального користування місцевого значення О101110 Іванків – Радомишль, яка веде до Чорнобильської зони. На ремонт траси з обласного бюджету виділили 16 млн грн, повідомляє РБК-Украина.

За словами голови Київської ОДА Василя Володіна, влада прагне розкрити туристичний потенціал Чорнобиля.

"Активно працюємо над розвитком Чорнобильської зони в якості туристичного магніту. І оновлення дорожньої інфраструктури в цьому напрямку грає ключову роль. Зокрема ми відремонтували дорогу, яка веде від Іванкова до Чорнобиля. Зробили це швидко та якісно" , - заявив Василь Володін.

Згідно з планом президентської програми "Велике будівництво", підрядники влаштували на об’єкті вирівнюючий шар заввишки 6 см, уклали узбіччя та з’їзди і нанесли розмітку.

Зазначається, що у рамках програми цьогоріч на дорогах Київщини планують прокласти 60 км нового асфальтного покриття. На це передбачили 1,2 млрд грн.