Наступник Renault Logan надійшов у продаж

Бюджетний седан Taliant готовий зустрітися з покупцями, повідомляє Автоцентр.

Renault оголосила ціни і комплектації анонсованого в березні цього року наступника Logan. Зміна покоління принесла моделі нову платформу - CMF-B, на якій побудований і донор - Dacia Logan 2021. Габаритні розміри моделі - 4396 х 1848 х тисячі п'ятсот одна мм. Розмір колісної бази - 2649 мм. Заявлений обсяг багажного відділення - 628 літрів, тоді як багажник попередника вміщував 510 л.

Поки новинка заявлена тільки для одного ринку, де вона відома під ім'ям Renault Taliant. Зовні новий седан сильно відрізняється від колишнього Рено Логан. Змінилися кузов, передня частина, корми, декор. У салоні з'явилася нова передня панель. У компанії відзначили наявність сучасних систем безпеки і поліпшеною шумоізоляції.

Новому Рено Таліант мотори дісталися від Дачіа Логан. Майбутнім власникам бюджетник запропонують з 1,0-літровим атмосферним двигуном, що видає 65 к.с. і 1,0-літровим 90-сильним турбованим. Ще один мотор - працює на газі Eco LPG. Віддача - 100 к.с. Всі агрегати пов'язані з механічною коробкою передач, але версії з 90-сильним ДВС можна укомплектувати варіатором. Дизеля у Taliant не буде.

Комплектацій дві - Joy і Touch. У базовому виконанні нова модель Рено оснащена 15-дюймовими колісними дисками, передніми і бічними подушками безпеки, круїз-контролем, датчиком світла, аудіосистемою, ESP. Більш просунутому виконання Touch дісталися 16-дюймові диски, парктронік, датчик дощу, обігрів зовнішніх дзеркал, рульове колесо в шкіряній оплітці і система мультимедіа з 8-дюймовим тачскріном і підтримкою Apple CarPlay.

Старт продажів Renault Taliant в Туреччині заплановано на сьогодні - 25 травня. Вартість новинки вже відома. За седан Рено Таліант 2022 модельного року будуть просити від 21 400 до 26 100 доларів. Найдорожча версія оснащена газовим двигуном. Не так уже й дешево, але машина дуже добре оснащена. Мабуть, незабаром автомобіль з'явиться і в інших країнах, в тому числі в Україні. Ми очікуємо комплектацій дешевше.