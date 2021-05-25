Цілком невинне позіхання, яка може виникати на тлі втоми людини або задухи в приміщенні, може бути ознакою серйозних проблем зі здоров'ям. Занадто часте позіхання - привід уважніше постежити за своїм станом і при необхідності звернутися до лікаря, повідомляє Російська газета.

Коли позіхання є ознакою небезпечних захворювань?

Позіхання може виникати як цілком невинне явище, коли людина прокидається або навпаки готується до сну, - пояснив лікар.

Під час позіхання широко розкривається рот, відбувається вирівнювання кровотоку, венозного і артеріального. Тобто венозний кровотік з голови скидається і поліпшується артеріальний. Деякі вчені відзначають, що при цьому поліпшуються охолоджуючи властивості мозку.

Однак це явище не завжди позитивно. Фахівці відзначають, що позіхання може виникати у людей після перенесених інсультів або передувати інфарктів. Часте позіхання нерідко супровід хронічного стресу, перевтоми, недосипання і свідчить про перевтому нервової системи, в тому числі.

Якщо людина помітив за собою, що позіхає все частіше і частіше, то йому варто перевірити стан серцево-судинної системи. А також переглянути свій режими праці та відпочинку.

Лікар також пояснив, що в задушливих приміщеннях людина може почати позіхати не через брак кисню, а від надлишку вуглекислого газу, який пригнічує нервову діяльність та стимулює парасимпатичну нервову систему. У організму виникає бажання скинути венозну кров і забезпечити приплив насиченої киснем артеріальної крови.