Орбакайте осталась без приглашения на день рождения сына Никиты

Певец Никита Пресняков отметил свое 30-летие в кругу друзей и не пригласил на торжество звездных маму Кристину Орбакайте и бабушку Аллу Пугачеву, повідомляє Народные новости.

Молодой артист старается не афишировать свое родство с примадонной и избегает этой темы в интервью. Причиной же отсутствия на празднике бабушки и мамы стало совсем другое обстоятельство, рассказала сама Кристина Орбакайте.

"У Никиты была вечеринка в стиле аниме на даче на Истре. Нам сразу сказали, что это будет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник", — отметила певица.

Орбакайте не была на дне рождения сына, но подарок в этот день все же вручила. Она преподнесла Преснякову внушительную сумму денег, чтобы тот сам купил себе презент.