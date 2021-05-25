За добу показники вакцинації в Україні зросли в 10 разів

За останні 24 години в Україні було зроблено 14 056 щеплень від коронавірусу. Це більш, ніж у 10 разів перевищує вчорашній показник, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу отримали 3 618 осіб, 10 438 - були щеплені повторно. У понеділок в країні працювали 255 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

Київ - 202;

Вінницька область - 391;

Волинська область - 111;

Дніпропетровська область - 87;

Донецька область - 342;

Житомирська область - 118;

Закарпатська область - 139;

Запорізька область - 144;

Івано-Франківська область - 210;

Київська область - 266;

Кіровоградська область - 28;

Луганська область - 211;

Львівська область - 178;

Миколаївська область - 154;

Одеська область - 326;

Полтавська область - 41;

Рівненська область - 96;

Сумська область - 0;

Тернопільська область - 99;

Харківська область - 126;

Херсонська область - 32;

Хмельницька область - 128;

Черкаська область - 23;

Чернігівська область - 8;

Чернівецька область - 158.

Всього з початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 981 970 осіб. Отримали дві дози - 86 225. Всього зроблено 1 068 195 щеплень.

Станом на 25 травня в лист очікування вакцинації записалися 587 732 особи.