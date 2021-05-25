За добу показники вакцинації в Україні зросли в 10 разів

За добу показники вакцинації в Україні зросли в 10 разів

За останні 24 години в Україні було зроблено 14 056 щеплень від коронавірусу. Це більш, ніж у 10 разів перевищує вчорашній показник, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу отримали 3 618 осіб, 10 438 - були щеплені повторно. У понеділок в країні працювали 255 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

  • Київ - 202;
  • Вінницька область - 391;
  • Волинська область - 111;
  • Дніпропетровська область - 87;
  • Донецька область - 342;
  • Житомирська область - 118;
  • Закарпатська область - 139;
  • Запорізька область - 144;
  • Івано-Франківська область - 210;
  • Київська область - 266;
  • Кіровоградська область - 28;
  • Луганська область - 211;
  • Львівська область - 178;
  • Миколаївська область - 154;
  • Одеська область - 326;
  • Полтавська область - 41;
  • Рівненська область - 96;
  • Сумська область - 0;
  • Тернопільська область - 99;
  • Харківська область - 126;
  • Херсонська область - 32;
  • Хмельницька область - 128;
  • Черкаська область - 23;
  • Чернігівська область - 8;
  • Чернівецька область - 158.

Всього з початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 981 970 осіб. Отримали дві дози - 86 225. Всього зроблено 1 068 195 щеплень.

Станом на 25 травня в лист очікування вакцинації записалися 587 732 особи.

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