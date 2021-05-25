За добу показники вакцинації в Україні зросли в 10 разів
За останні 24 години в Україні було зроблено 14 056 щеплень від коронавірусу. Це більш, ніж у 10 разів перевищує вчорашній показник, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.
Першу дозу отримали 3 618 осіб, 10 438 - були щеплені повторно. У понеділок в країні працювали 255 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 202;
- Вінницька область - 391;
- Волинська область - 111;
- Дніпропетровська область - 87;
- Донецька область - 342;
- Житомирська область - 118;
- Закарпатська область - 139;
- Запорізька область - 144;
- Івано-Франківська область - 210;
- Київська область - 266;
- Кіровоградська область - 28;
- Луганська область - 211;
- Львівська область - 178;
- Миколаївська область - 154;
- Одеська область - 326;
- Полтавська область - 41;
- Рівненська область - 96;
- Сумська область - 0;
- Тернопільська область - 99;
- Харківська область - 126;
- Херсонська область - 32;
- Хмельницька область - 128;
- Черкаська область - 23;
- Чернігівська область - 8;
- Чернівецька область - 158.
Всього з початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 981 970 осіб. Отримали дві дози - 86 225. Всього зроблено 1 068 195 щеплень.
Станом на 25 травня в лист очікування вакцинації записалися 587 732 особи.