Україна офіційно припиняє авіасполучення з Білоруссю

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю", - написав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що уряд доручив Мінінфраструктурі, Державіаслужбі і ДП "Украерорух" прийняти для цього необхідних заходів.

Крім того, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь в митних пунктах аеропортів.

"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду направлено на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - підкреслив Шмигаль.

Раніше в понеділок президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю в зв'язку з подіями, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська.

Пасажирський літак посадили через сигнали про замінування, і за дорученням Лукашенко для супроводу літака в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту лайнера знаходився колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським телеграм-канала Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх обох затримала білоруська влада.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, зажадавши звільнення Протасевича. У Мінську ж заявили, що повідомлення про мінування літака ірландської авіакомпанії Raynair, що виконував рейс Афіни - Вільнюс, було підписано "солдатами ХАМАС".