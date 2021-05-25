"У вас я – Путін": російський губернатор вирішив "підмінити" президента

Глава республіки Комі (Росія) Володимир Уйба відповів на критику жителів регіону у зв'язку з розливом нафти на одному з родовищ. Люди забажали звернутися до президента країни Володимира Путіна, на що Уйба відповів словами: "У вас я – Путін, повідомляє Ділова столиця.

Глава регіону попросив жителів сформувати перелік питань, додавши, що не треба пов'язувати їх з "сьогоднішньою ситуацією з нафтою" . Присутні сказали, що роблять це щороку, і деякі висловили думку, що тепер треба писати безпосередньо Володимиру Путіну, після чого губернатор і вимовив ці слова.

На позаминулому тижні в місті Усинську нафтопродукти потрапили в річку через розгерметизацію трубопроводу. Місцева влада ввела режим НС.