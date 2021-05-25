Мер Чернівців випробував нову маршрутку для міста

Міський голова Чернівців Роман Клічук разом з колегами проїхався вулицями на маршрутці виробництва АТ «Черкаський автозавод, повідомляє Автоцентр.

Ходові випробування маршрутки вулицями Чернівців мер Роман Клічук провів не просто так, а для оцінки комфортабельності з метою закупівлі для оновлення міського автопарку. Першим претендентом став автобус Ataman А092Н6 виробництва АТ «Черкаський автозавод». Переговори також ведуться і з іншими виробниками - як вітчизняними, так і зарубіжними.

Цього року Чернівецьким тролейбусним управлінням планується придбати 20 автобусів, а до кінця 2023 року - вже 40. Більш того, ще півсотні машин місцева влада збираються купити за кошти, надані Європейським інвестиційним банком.

Представлена модель Ataman А092Н6 має довжину 8,22 м і вміщає 52 пасажира (місць для сидіння 22). У задній частині салон салон зроблений низькопідлоговий - тут відкидний пандус для заїзду інвалідних колясок, а також 4 відкидних сидіння. Ця машина побудована на шасі Isuzu і комплектується 5,19-літровім дизельним двигуном 4HK1 (Євро 5) потужністю 154 л. с. (419 Нм при 1600-2600 об / хв). Коробка передач також Isuzu - механічна, 6-ступінчаста. Задня підвіска - пневмо-ресорна.

Машина укомплектована ABS і ASR, а також системами курсової стійкості EVSC, бортовий діагностики OBD. Тут також встановлено систему нахилу кузова на зупинках kneeling. У базовій комплектації встановлюється кондиціонер. За 5 років завод реалізував вже понад 1000 таких автобусів.