Монети СРСР можна вигідно продати

В Україні на аукціонах монети часів СРСР можна продати за десятки тисячі гривень. Залежно від року випуску і номіналу ціна копійки може перевищувати суму в 50 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних аукціонах Violity. Якщо у вас є копійки часів Радянського союзу, дізнатися її вартість можна на спеціальному форумі, а продати на аукціоні.

20 копійок за 31 тисячу﻿

На аукціоні продали 20 копійок 1922 року випуску за ціною в 31 151 грн. Всього зробили більше 56 ставок, виграло кращу пропозицію.

Джерело: Violity

3 копійки за 3 тисячі гривень﻿

23 травня на аукціоні продали 3 копейкі1986 року випуску (частий гурт). Всього було зроблено одна ставка.

Джерело: Violity

3 копійки за 20 тисяч﻿

Також кілька тижнів тому пішла з молотка монета номіналом 3 копійки 1934 року випуску ( "перепутка", прочерк замість букв "СРСР").

Джерело: Violity

2 копійки за 6 тисяч﻿

2 копійки часів СССРР на заготівлі 10 копійок продали за 6002 грн. За монету змагалися 13 учасників аукціону.

Джерело: Violity

На спеціальних сайтах допоможуть не тільки продати, але й оцінити вартість грошей із СРСР. Варто зазначити, що чим старіша монета, тим дорожче її можна продати. Також істотну суму можна отримати за рідкісні гроші (наприклад, із вадами).