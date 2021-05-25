Новий Lincoln Navigator помічений на випробуваннях

Позашляховик Lincoln Navigator 2022 року помітили на випробуваннях. Шпигунам вдалося побачити нові деталі інтер’єру та екстер’єру, повідомляє Обозреватель.

На передній частині з’явилися нові фари. Під ними є також нові ліхтарі, які порівняно з попередньою моделлю стали трохи тонше.

Задня частина нового Lincoln Navigator. Джерело: Motor1

Камуфляж все ще ховає трохи бічні вентиляційні отвори та задню частину. Остання може також отримати більш тонкі ліхтарі, які були б пов’язані світловою смугою вздовж багажника.

Однак найбільша зміна є всередині, де встановили масивний інформаційно-розважальний екран. Його додання повинно дозволити Navigator краще конкурувати з новими Cadillac Escalade та Jeep Grand Wagoneer.

Ймовірно, дисплей буде використовувати оновлену версію операційної системи Ford Sync 3. У нього будуть доступні Apple CarPlay, Android Auto та Amazon Alexa. Більше інформації про модель з'явиться під час офіційного дебюту, який очікується найближчими місяцями.