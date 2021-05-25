Тимошенко назвали "бабусею української корупції"

Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов жорстко посварився з головою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

Про це повідомляють Вести.

Він назвав її "бабусею української корупції" в ефірі програми "Свобода слова".

Конфлікт трапився під час обговорення земельної реформи. Радник глави ОП згадав слова колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який називав Тимошенко "матір'ю економічної слабкості і корупції, яка знищила українську незалежність". Милованов додав, що не погоджується зі словами Гройсмана. Він вважає, що Юлія Тимошенко, скоріше, є "бабусею корупції".

"Ви є не мамою, а бабусею української корупції. Це не стосується віку. Це стосується того, що ви з такими людьми як Лазаренко або Медведчук заклали культуру політики в Україні", - сказав Милованов.

Тимошенко не зрозуміла, чому "людина, яка працює на іноземні гранти", публічно її принижує тільки заради того, щоб розповісти - як добре в Україні можна продати землю.

Після цього радник глави ОП розповів про те, як українські політики в 1990-х створили свою культуру, "вдовблюючи" в голови людям свої думки. Однією з них є установка, що українці почнуть жити добре тільки тоді, коли приймуть закони, які потрібні владі.

У відповідь Юлія Тимошенко кілька разів нагадала глядачам, що Милованов працює в Україні на іноземні гранти і відпрацьовує гроші.

Голова "Батьківщини" пообіцяла принести на наступний ефір докази цього. Нардеп зробила головний акцент на тому, що земельний закон прийняли без референдуму, хоча обіцяли зовсім інше.